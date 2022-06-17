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    Sri Lanka’nın 21 Haziran’a kadar yakıtı kaldı

    Sri Lanka'nın petrol stokunun bittiği haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Ancak bu kez, ülkede 21 Haziran’a kadar yetecek yakıtının kaldığı açıklandı.
    • 17.06.2022 - 13:24
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 13:33
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    Sri Lanka’nın 21 Haziran’a kadar yakıtı kaldı

    Sri Lanka, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkede düzenlenen protestolarda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 200 kişi ise yaralanmıştı.

    Son yaşanan gelişmelere paralel olarak Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, "Ülkede 21 Haziran’a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık." dedi.

    "Forex sorunlarımız nedeniyle yakıt tedarikinde zorlanıyoruz"

    AA'nın haberine göre, Sri Lanka, tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşırken Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera, yakıt sıkıntısına yönelik yeni bir açıklama yaptı. Bakan Wijesekera, Sri Lanka’nın tedarikçilere vadesi geçmiş 725 milyon dolarlık ödeme yapamadığını belirterek, "Forex sorunlarımız nedeniyle yakıt tedarikinde zorlanıyoruz. Mevcut dizel ve benzin stoklarının 21 Haziran’a kadar yetmesi için çalışıyoruz.

    Zorunlu olmayan seyahatlerin kısılması düşünülüyor

    Ancak talebi karşılamakta çok zorlanıyoruz ve zorunlu olmayan seyahatleri kısmaz ve yakıt ihtiyacını kesmezsek stoklar daha hızlı tükenebilir. Önümüzdeki 3 gün içinde bir petrol sevkiyatı ve 8 içinde de 2 sevkiyat daha bekliyoruz.

    "Rusya ile görüşüyoruz"

    Sri Lanka tedarik sağlayacak yakıt ithalat seçeneklerini görüşmek üzere Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeye ulaştık." dedi.

    Sri Lanka


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