Staj ücretine devlet katkısı süresi uzatıldı

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı, 5 eğitim ve öğretim yılı daha devam edecek.

Öğrenciler, örgün eğitime devam ederken aynı zamanda bir yandan da mesleklerini öğrenmek için konuyla ilgili kurumlarda staj yapıyor. Bu süreçte kendilerine verilen staj maaşına destek veren devlet, bu katkısının süresinde uzatıma gitti.

Öğrencilerin staj yeri bulmasında zorluklar yaşatan staj ücretinde yapılan destekle sorunun çözümü amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİNE YAPILAN DEVLET KATKISI SÜRECEK

Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

DESTEĞİN ORANI, EĞİTİM DÜZEYİNE VE ÇALIŞILAN YERİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE FARKLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin ise asgari ücretin yüzde 50'sinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek.

EN AZ ÜCRETİN TAMAMINI DEVLET ÖDÜYOR

En az ücretin ise tamamının devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren 5 eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.

Karar uyarınca ödenen devlet katkısı, ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik Sigortası Fonu'na aktarılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu karar doğrultusunda devlet katkısı ödenmeyecek.