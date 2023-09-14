StanChart, TCMB'nin politika faizi tahminini yükseltti

Birleşik Krallık merkezli finans merkezi StanChart, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi ile ilgili tahminini revize etti.
Merkez Bankası'ndan 500 baz puan faiz artışı bekleyen StanChart, böylece faizin yüzde 30'a yükseltilmesini bekliyor.
Kurumun TCMB ile ilgili yıl sonu tahminini ise yüzde 24'ten yüzde 35'e yükseltti.
Standard Chartered Ekonomisti Farooq Pasha, yayınladığı raporda, “Politika değişimine açık siyasi destek düşünüldüğünde TCMB’den agresif ilerlemesini bekliyoruz.” açıklaması yapıldı.
"Türkiye'de değişen ekonomi siyaseti faiz artış beklentisini de artırdı"
Bankanın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
Türkiye’nin siyasi liderliğinin ekonomi politikalarına ve bu politikaların devamına olan açık desteği kısa vadeli para politikası patikasına ilişkin beklentilerimizin değişmesine yol açtı.