StanChart, TCMB'nin politika faizi tahminini yükseltti Merkez Bankası, politika faizi kararını 21 Eylül perşembe günü açıklayacak. Daha önceki toplantıda faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkartan TCMB'nin bu toplantıda da faizi artırması bekleniyor.

ensonhaber.com

Birleşik Krallık merkezli finans merkezi StanChart, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi ile ilgili tahminini revize etti.

Merkez Bankası'ndan 500 baz puan faiz artışı bekleyen StanChart, böylece faizin yüzde 30'a yükseltilmesini bekliyor.

Kurumun TCMB ile ilgili yıl sonu tahminini ise yüzde 24'ten yüzde 35'e yükseltti.

Standard Chartered Ekonomisti Farooq Pasha, yayınladığı raporda, “Politika değişimine açık siyasi destek düşünüldüğünde TCMB’den agresif ilerlemesini bekliyoruz.” açıklaması yapıldı.

"Türkiye'de değişen ekonomi siyaseti faiz artış beklentisini de artırdı"

Bankanın değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi: