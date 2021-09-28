Standard & Poor’s, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini yüzde 8,6’ya çıkarttı

Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 8,6’ya yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye'ye yönelik 2021 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,1’den yüzde 8,6’ya yükselttiğini duyurdu.

Böylece bir uluslararası bir kurum daha Türkiye’nin ekonomik büyümesini artırmış oldu.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2021’DE BÜYÜYECEĞİ ÖNGÖRÜLERİNİ ARTIRDI

En son Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 5,7'den yüzde 8,4'e çıkarmıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini eylül ayında yayınladığı raporla yüzde 7,9'dan yüzde 9,2'ye yükseltmişti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartmıştı.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize etmişti.

Goldman Sachs Türkiye için 2021 gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e yükselmişti.

IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

(AYRINTILAR GELİYOR)