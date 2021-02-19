Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalinde değişiklik

Türk parası kıymetini koruma hakkında karara, Cumhurbaşkanı kararıyla eklenen hüküm uyarınca, dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatı serbest olacak.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara Cumhurbaşkanı kararıyla eklenen hüküm uyarınca dahilde işleme rejimi (DİR) kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithalatına ilişkin değişiklikler yapıldı.

DİR kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbest olacak, ancak dahilde işleme rejimi kapsamında söz konusu ithalat yalnızca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilecek.

EN FAZLA 5 KİLOGRAM İŞLENMEMİŞ ALTININ YOLCU BERABERİNDE YURDA GETİRİLMESİ MADDESİ KALDIRILDI

Kararla ayrıca, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesini mümkün kılan düzenleme kaldırıldı.

Kararın 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan söz konusu uygulamada, ihtiyaç duyulması halinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme yapılabilecek.

ARACI KURULUŞLAR STANDART DIŞI İŞLENMEMİŞ KIYMETLİ MADENLERİ İLGİLİ BORSAYA TESLİM EDECEK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bahsedilen aracı kuruluşlar, dahilde işleme rejimi kararı dışında ithalatı gerçekleştirilen standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri 3 iş günü içinde ilgili borsaya teslim etmek zorunda olacaklar.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YETKİLİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu kapsamda yapılacak ithalata ilişkin istisnaları belirlemeye yetkili olacak. Kararın 7. maddesinin (a) bendine eklenen hükme göre, bakanlık ayrıca, işlenmemiş kıymetli madenlerin farklı ödeme şekillerine göre ithalatını düzenlemeye yetkili kılındı.