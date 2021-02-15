STAR Rafineri, geçen yıl 10.5 milyon ton ham petrol işledi

SOCAR Türkiye iştiraki STAR Rafineri, koronavirüs salgınının oluşturduğu zorluklara rağmen uyguladığı çözüm yolları ile ilerleyerek, 2020'de 10.5 milyon ton ham petrol işleyerek yılı tamamladı.

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye tarafından İzmir Aliağa'da inşa edilen STAR Rafineri, yılın ikinci yarısında kapasitesinin üzerinde çalışarak üretim hedeflerini aştı.

Geçen yıl yaklaşık 10 milyon 300 bin tonluk satış gerçekleştiren STAR Rafineri, bu satışların yaklaşık yüzde 70'ini iç pazara yaparak, ülke ekonomisine öngörülen katkıyı sağlamış oldu.

"ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRDIK"

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Anar Mammadov, STAR Rafineri'nin yüksek performansıyla üretim ve sürdürülebilirlik açısından sektöre güven verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Petkim'in ham maddesi naftanın tedarikinin yanı sıra iç piyasaya yaptığımız satışlarla Türkiye'nin cari açığının azalmasına önemli bir katkı sağladık. STAR Rafineri'de sahip olduğumuz ileri teknoloji, Petkim'e entegre yapımız, dijital dönüşüme elverişli modelimiz, etkin üretim planlama ve optimizasyon süreçlerimiz sonucunda bu dönemi başarıyla yönettik. Pandemi nedeniyle talebi azalan jet yakıtı üretim kapasitemizi hızla motorine dönüştürüp kesintisiz üretime devam edebildik. Özellikle 2020'nin ikinci yarısından itibaren aylık bazda yüzde 100'ü aşan kapasitelerle üretim yaparak dizayn kapasitesi 10 milyon ton olan rafinerimizin ham petrol işleme hacmini 10 milyon 500 bin tona çıkardık."

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN ETKİSİ

Geçen yıl petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle rafineri marjlarının da düşük seyrettiğinin altını çizen Mammadov, şöyle devam etti:

"6 milyar 300 milyon dolarlık değeriyle Türkiye'de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, bu zorlu yılda, 250 milyon doların üzerinde bir kredi geri ödemesi gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra rafinerimizin depolama kapasitesi ve operasyonel esnekliğini artıracak yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda, yaklaşık 45 milyon dolarlık yatırım bütçesine sahip olan 'Rafinerinin Esnekliğinin, İşletilebilirliğinin ve Karlılığının İyileştirilmesi Projesi'ni (IFOP) bu yıl devreye alacağız. IFOP Projesi ile birlikte toplamda yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım değeri bulunan ve çoğu ilave depolama kapasitesiyle ilgili olan yeni yatırımlarımızı da 2022 yılında tamamlamayı planlıyoruz."