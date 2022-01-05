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- Stokçuluğa ağır cezalar yolda
Stokçuluğa ağır cezalar yolda
Koronavirüs salgını sürecinde daha sık gündeme gelen ve fahiş fiyat artışının altındaki nedenlerden birisi olan stokçuluğu önlemek için ağır para cezaları getirilmeye hazırlanılıyor.
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 16:39
- Güncelleme : 05.01.2022 - 16:56
Gıda mallarından temel ihtiyaç malzemelerine kadar ellerinde bulunduğu halde, fiyatını artırarak daha fazla kâr elde etmek amacıyla piyasaya sürmeyen stokçuların yol açtığı sorunların giderilmesi amaçlandı.
PİYASADAKİ SERBEST REKABETİN BOZULMASI ÖNLENECEK
Cezaların artırılması ile tüketicilerin mağdur edilmesinin ve piyasadaki serbest rekabetin bozulmasının engellenmesi öngörülüyor.
KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE
TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti'nin sunduğu stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren 8 maddelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler sürüyor.
100 BİN LİRA İLE 2 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA YOLDA
Stokçuluk yaptığı belirlenenlere, en az 100 bin liradan başlamak üzere 2 milyon liraya kadar para cezası verilebilecek.