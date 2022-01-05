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Stokçuluğa ağır cezalar yolda

Stokçuluğa ağır cezalar yolda

Koronavirüs salgını sürecinde daha sık gündeme gelen ve fahiş fiyat artışının altındaki nedenlerden birisi olan stokçuluğu önlemek için ağır para cezaları getirilmeye hazırlanılıyor.