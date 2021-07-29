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    Stopaj oran indiriminde süre uzatıldı

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresinin eylül ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
    • AA
    • 29.07.2021 - 22:36
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 22:54
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    Stopaj oran indiriminde süre uzatıldı

    Türk Lirasının döviz karşısında güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmaya devam ediyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, stopaj oran indiriminde sürenin uzatıldığını duyurdu.

    ''EYLÜL AYI SONUNA KADAR UZATIYORUZ''

    Bakan Elvan yaptığı açıklamada:

    "Türk Lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz.

    Böylece Türk Lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Stopaj oran indiriminde süre uzatıldı #1

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