Su altı robotları Karadeniz gazı için çalıştı Karadeniz gazının karaya çıkması için çalışan yerli ve milli bir çözüm olan su altı robotu Kaşif, çalışma sırasında Türkiye rekoru kırdı.

AA Karadeniz gazinin karaya taşınması sırasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) sondaj faaliyetleri sırasında su altı robotları destek verdi. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen su altı robotları üstlendikleri görevlerle denizlerdeki sondaj faaliyetlerine önemli katkı sağladı. Armelsan Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen su altı robotu Kaşif, Karadeniz gazının karaya taşınmasında önemli görevler üstlenerek, 13 gün boyunca hiç su üstüne çıkmadan kesintisiz operasyon yaptı. Kaşif, sondaj gemilerinde çalıştı Fatih, Kanuni ve Abdülhamid Han gemilerinde görev yapan 3 Kaşif su altı robotu 7 gün 24 saat esasıyla ekiplere katkı sağladı. Kaşif robotları bu çalışmalar sırasında 30 bin saate yakın operasyon tecrübesine ulaştı. Türkiye rekoru KAŞİF, Karadeniz'de 13 gün boyunca hiç su üstüne çıkmadan kesintisiz operasyon yaparak bu alanda Türkiye rekoru kırdı. Robotun özelikleri KAŞİF robotları, su altında farklı açılardan farklı özellikteki kameralarla anlık olarak kuleye görüntü aktarımı, kuyu başının yerleştirilmesi, kuyu başının temizlenmesi, kuyu başı contasının değiştirilmesi, ph ölçülmesi, akustik konumlandırıcıların yerleştirilip toplanması, kuyunun kapatılması, korozyon kapağının yerleştirilmesi, kuyuya glikol enjekte edilmesi, ihtiyaç duyulan vanaların açılması, ihtiyaç duyulan parçaların kesilmesi, gerekli olması durumunda BOP'un (kuyubaşı vanası) kapatılması gibi görevleri yerine getirdi. Robotların yerlilik oranı arttı Sahadaki kullanım tecrübesiyle robotların yerlilik oranı da sürekli arttı. KAŞİF-1'de yüzde 52 olan yerlilik oranı, KAŞİF-2'de yüzde 65'e, KAŞİF-3'te yüzde 75'e çıktı. Hibrid KAŞİF'in en önemli özelliği hibrid olması. İticiler elektrikli, kollar hidrolik olduğu için bakım maliyetleri ve sürelerinde ciddi avantaj sağlanıyor.