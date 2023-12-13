Su kaynaklarından geçen yıl 19,2 milyar metreküp su çekildi TÜİK'in araştırmasına göre, belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 229 litre olarak hesaplandı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı su ve atık su istatistiklerini açıkladı.

Su ve Atıksu İstatistiklerine göre, belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2020 yılında su kaynaklarından toplam 18,2 milyar m3 su çekilirken, 2022 yılında ise toplam 19,2 milyar m3 su çekildi.

2022 yılında çekilen suyun yüzde 56,8'i denizden; yüzde 22,1'i yeraltı ve yüzde 21,1'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 43,2'si tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde yüzde 94'ü soğutma amaçlı temin edildi.

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