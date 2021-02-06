Su ürünleri ihracatında Türk somonuna talep arttı

"Türk somonu" markalaşma yolculuğunda başarılı sonuçlar elde ediyor. Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12 artarak 100 milyon 809 bin dolarla tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını aktardı.

ALABALIK VE ORKİNOS İHRACATINDAN ÜLKEMİZE 10'AR MİLYON DOLARLIK DÖVİZ GİRDİSİ

Bozan, "Su ürünleri ihracatında ilk sırada 31 milyon 677 bin dolarla levrek yer alırken bunu, 25 milyon 469 bin dolarla çipura izledi. Alabalık ve orkinos ihracatından ise ülkemize 10'ar milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı. Son yıllarda su ürünlerinin parlayan yıldızı Türk somonu ihracatı ise 678 bin dolardan 9 milyon 753 bin dolara yükseldi. Özellikle Türk somonuna olan talep, levrek ve çipuramız gibi hem ülkemizde hem dünyada yüksek oranda değer kazandı." bilgilerini verdi.

"İŞLENMİŞ VE DONDURULMUŞ ÜRÜNLERİMİZE TALEP ARTTI"

Bozan, sadece Türk balık ihracatçılarının 2020 yılını küresel olumsuzluklara rağmen iyi değerlendirdiğini belirterek, özellikle restoran gibi mekanların kapanması sonucunda, halkın evde balık tüketimine yöneldiğini söyledi.

Böylece balık pişirme konusundaki bir çok önyargının azalarak sağlıklı beslenmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını anlatan Bozan, "Küresel bazdaki sıkıntılı ortam, değerleri ön plana çıkararak balık tüketimini artırdı. İşlenmiş ve dondurulmuş ürünlerimize de ayrıca talep arttı. Diğer bir konu kültür balıkçılığına dair yanlış düşüncelerin azalması ve yetiştirilen balıkların içindeki zengin besin değerlerinin anlaşılmasıdır. Bu sayede sektörümüzün ihracat rakamları arttı." diye konuştu.

"TÜRK SOMONU TÜM PAZARLARDA ÖNEMLİ BİR YER EDİNECEK"

Bozan, Türk su ürünleri sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, Mersin ve Aydın illerinde üretime açılmış yeni sahalarda izin süreçlerini tamamlayarak çipura levrek kapasitesinin artırıldığını söyledi.

Bozan, şunları kaydetti: "Karadeniz Bölgesinde çeşitli illerde açılan yeni üretim alanlarında da, son dönemin gözdesi Türk somonu üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Bu ürün hem sektör ihracatında yeni bir kalem olarak tüm pazarlarda önemli bir yer edinecek hem de ülkemizin ithal ettiği Norveç somonu diye bilinen balık için harcadığımız dövizin cebimizde kalmasını sağlayacak diye düşünüyoruz.

YENİ AÇILAN ÜRETİM SAHALARI İLE DAHA GENİŞ BİR PAZAR YELPAZESİNE HİTAP EDİLECEK

2021 yılında Türk somonu kapasitesini hızla arttırıp başta uzak doğu pazarları olmak üzere, daha geniş bir pazar yelpazesinde ihraç ederek toplam ihracat girdimizi yukarılara çıkaracağız. Yine yeni açılmış üretim sahaları olan Mersin, Aydın ve Adana’daki kapasitelerimizi tam kapasiteye çıkartarak rekabetçi maliyetlerle rakip ülkelerin pazarlarından daha fazla pay almaya çalışacağız."

"DONDURULMUŞ ÜRÜNLERE AĞIRLIK VERMEK ARZUSUNDAYIZ"

Bozan, koronavirüs salgını süreciyle birlikte balığın tüm faydalarını tüketicilerin daha açık bir şekilde görmeye başladığını ifade ederek, "Bağışıklık sistemini koruduğu, içindeki omega 3 ile kalp sağlığına olumlu etkisi olduğu ve çocuklarda zeka gelişimini desteklediği uzmanlarca da sıkça belirtilmeye başlandı. Sağlıklı ve dengeli beslenme için balığın içinde bulunan protein yağları, hücrelerin onarılması ve yeni dokuların yapımı için çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle protein bakımından zengin olan balığın tüketiminin artırılması oldukça önemlidir." bilgilerini verdi.

SEKTÖR ÇİN GİBİ YENİ PAZARLARA YÖNELDİ

Türk su ürünleri ihracatçılarının Çin gibi yeni pazarlarda ürünleri tanıtmak için faaliyetlerde bulunacağını aktaran Bozan, "Balık tüketimi pandemi boyunca gerek ülkemizde gerekse dış pazarlarda artış göstermiştir. 2020 yılında da tüketim miktarı yurt içi satışlar ve ihracata büyük oranda yansımıştır. 2021 yılında da tüketimin büyük oranda artacağını öngörüyoruz." yorumunu yaptı.