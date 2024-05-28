Su ürünleri ihracatımız 1.7 milyar dolara ulaştı Türkiye su ürünlerindeki ihracatını ve pazar çeşitliliğini her yıl artırıyor. Sektör yetkilileri Türkiye'den gerçekleştirilen su ürünlerinin ihracatının yüzde 60’ının yetiştiricilikten karşılandığını belirtiyor.

İHA

Avrupa’nın en büyük levrek ve çipura üreticisi konumundaki Türkiye, 100’den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ediyor.

Muğla’nın Türkiye’de ihracat rekortmeni olduğu su ürünleri ve hayvansal mamüller sektörü, Türkiye genelinde 5 yılda ihracatını yüzde 65 artarak 1 milyar dolardan 1,7 milyar dolara yükseltti.

Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, alabalık üretiminde dünya ikincisi olduğumuzu, Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta kıyıları açıklarında yakalanan mavi yüzgeçli orkinosun ise Japonya’ya ihraç edildiğini dile getirdi.

Su ürünleri sektöründe dünyanın en modern tesisleri Türkiye’de

Kızıltan, Türk girişimcilerinin son 20-25 yılda su ürünleri sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini dünyaya kazandırdıklarını, başta levrek, çipura, alabalık, somon ve ton balığı taze ve soğutulmuş, dondurulmuş bütün veya fileto olarak ve ayrıca tütsülenmiş olarak ihraç ettiklerini aktardı.

"İhracatımız 2023 yılında 1.679 milyar dolara ulaştı"

“Bu tesislerde ürettiğimiz protein zengini su ürünlerimizi 100’den fazla ülkeye ihraç edecek duruma geldik.” diye konuşan Kızıltan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Balıkçılık ve su ürünleri ihracatımız 2023 yılında 1.679 milyar dolara ulaştı. Sektörün 2019 yılı sonunda gerçekleştirdiği 1,02 milyar dolarlık ihracat hacmiyle, 2023 ihracat hedeflerine ilk ulaşan sektörler arasında yer aldık ve ilk kez 1 milyar dolar barajını geçtik. 2023 yılında 1,6 milyar dolarlık ihracatımızın haklı gururunu yaşıyoruz.

"Levrekten 517 milyon dolar, çipuradan 418 milyon dolar döviz elde ettik"

Başlıca ihraç ürünlerimiz ise Akdeniz Levreği, Çipura, Türk Somonu, Gökkuşağı Alabalığı, Mavi Yüzgeçli Orkinos ve Kaya Levreğidir. Levrek ihracatımız 517 milyon dolar olurken, çipura ihracatımız 418 milyon dolar, Türk somonu, Türk deniz ürünleri sektörünün yükselen yıldızı konumunda. Türk somonu önemli bir üretim ve ihracat artışı göstererek 2023 yılında yaklaşık 376 milyon dolarlık değere ulaştı. Alabalık ihracatımız 112 milyon dolar, orkinos ihracatımız 51 milyon dolar oldu. Kaya levreğinden 10 milyon dolar döviz geliri elde ettik.

Türkiye’de su ürünlerinin yüzde 60’ı yetiştiricilikten karşılanıyor

Türkiye’nin su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da 1. sırada dünyada ise 17. sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Genel Müdür Türkyılmaz, şöyle konuştu:

Türkiye’de su ürünleri üretimi 2023 yılında yaklaşık 1 milyon tona ulaşmış olup bunun yaklaşık yüzde 60’a yakını yetiştiricilikten elde edildi. 2023 yılında 1 milyar 700 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatımız 2023 yılında 272 milyon dolarda kaldı. Türkiye net su ürünleri ihracatçısı bir ülke konumunda. İhracatımızın yaklaşık yüzde 80’ini çiftliklerde üretilen balıklar oluşturmaktadır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)