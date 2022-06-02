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    Su ürünleri üretimi 2021 yılında yüzde 1,8 arttı

    TÜİK, "Su Ürünleri, 2021" araştırmasını açıkladı. Türkiye için önemli bir veri olan su ürünleri üretiminin geçen yıl arttığı ve en çok avlanan balığın da hamsi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:40
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    Su ürünleri üretimi 2021 yılında yüzde 1,8 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, su ürünleri üretimi 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde1,8 artarak 799 bin 851 ton olarak gerçekleşti.

    Üretimin yüzde 32,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve yüzde 59'unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

    Su ürünleri avcılığı 2021 yılında yüzde 9,9 azaldı

    Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 471 bin 686 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 10,9 azaldı, iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,1 arttı.

    hamsi

    Hamsi en fazla avlanan balık oldu

    Avlanan deniz balıkları miktarı 262 bin 297 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi balığı 151 bin 598 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsi balığını 28 bin 041 ton ile çaça ve 19 bin 590 ton ile istavrit (kraça) takip etti.

    Su ürünleri üretimi 2021 yılında yüzde 1,8 arttı #2

    Yetiştiricilik 2021 yılında yüzde11,9 arttı

    Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2021 yılında 335 bin 644 tonu denizlerde, 136 bin 042 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 135 bin 732 ton ile alabalık, denizlerde ise 155 bin 151 ton ile levrek ve 133 bin 476 ton ile çipura oldu.


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