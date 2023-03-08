Şubat 2023 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı TÜİK'in verilerine göre, aylık en düşük kayıp mevduat faizinde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı finansal gelirlere göre, aylık en düşük kayıp, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,21, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,75 oranlarıyla mevduat faizi (brüt) gerçekleşti.

Yatırımcısına kaybettirenler

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,19, euro yüzde 1,72, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,23, külçe altın yüzde 3,15 ve BIST 100 endeksi yüzde 7 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 2,71, euro yüzde 3,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,73, külçe altın yüzde 4,64 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,43 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,02 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,37 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,05, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,02 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık en yüksek reel getiri BIST 100'den

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti.