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    Şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi 1,7 puan arttı

    2022 yılı Şubat ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,7 puan artış kaydederek 173,4 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA
    • 21.02.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 10:09
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    Şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi 1,7 puan arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıkladı.

    SON ÜÇ AYDAKİ HAREKETLER ENDEKSİ ETKİLEDİ

    Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin FHGE'yi artış yönünde etkilediği, son üç aydaki iş durumunun ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

    Şubat ayı finansal hizmetler güven endeksi 1,7 puan arttı #1

    Finansal hizmetler


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