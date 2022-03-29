Petrol
109.47
-0.02%
Euro
16.37
0.58%
Dolar
14.84
0.15%
Altın
912.14
-0.40%
Borsa
2190
0.79%
Bitcoin
706.625
1.35%
BTXN Coin
36.99
-6.37%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksi arttı

    TÜİK, şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıkladı. Endeksler piyasa şartlarına paralel olarak yükseliş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayı için açıkladığı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 78,09, aylık yüzde 3,78 artış gösterdi.

    Endeks, 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,85 artış gösterdi.

    ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 101,45 ARTTI

    Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 101,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 60, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 190,51, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 58,18 artış gerçekleşti.

    ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK  YÜZDE 4,74 YÜKSELDİ

    Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,74 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,15 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,11 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,08 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,76 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,49 artış gerçekleşti.

    Şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksi arttı #1

    YÜZDE 190,51 İLE GAYRİMENKUL HİZMETLERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

    H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 15,79, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,79, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 26,47 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 190,51, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 190,21, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 132,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

    Şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksi arttı #2


    İlginizi Çekebilir

    Tesla, sileceklerin yerine lazer kullanacak
    Teknoloji

    Tesla, sileceklerin yerine lazer kullanacak

    Ocak ayı linyit üretimi 6,6 milyon ton oldu
    Ekonomi

    Ocak ayı linyit üretimi 6,6 milyon ton oldu

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Aklında Bitcoin almak varsa hesabını aç, ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir