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    Şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.
    • AA
    • 22.02.2022 - 10:03
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    Şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye, şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı.

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 77,2 seviyesinde açıklandı.

    (AYRINTILAR GELİYOR)


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