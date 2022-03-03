Şubat ayı kira artış oranı yüzde 25,98 oldu

Şubat ayında konutunu ya da iş yerini kiraya veren ya da sözleşmesini yenileyen mal sahipleri, kira artışını en fazla yüzde 25,98 olarak uygulayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini aktarınca kira zam oranları da belli oldu.

TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Kira fiyat artışı, TÜİK'in on iki aylık yüzde 25,98 verisine göre hesaplanacak. Ayrıca bu rakamın üzerinde artış yasal değil.

ÖRNEK KİRA HESAPLAMA

Kirası 1.500 lira olan konutun kirası 1.889,25 liraya çıktı.

Kirası 2 bin lira olan konutun kirası 2 bin 519,60 liraya çıktı.

Kirası 2 bin 500 lira olan konutun kirası 3 bin 149,5 liraya çıktı.

Kirası 3 bin lira olan konutun kirası 3 bin 779,4 liraya çıktı.