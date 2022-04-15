Şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlandı

Şubat ayına ilişkin istatistiklere göre, kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,5 oranında artışla 130,5 milyar ABD doları oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre, şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artışla 130,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,2 yükseldi

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,2 oranında artarak 54,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 7,6 oranında artarak 46,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı önemli bir değişiklik göstermeyerek 15,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,2 oranında artışla 16,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 26,6 oranında artışla 12 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 8,5 oranında artarak 40,6 milyar ABD doları oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,9 oranında artarak 23,4 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,4 oranında artarak 77,3 milyar ABD doları gördü.

Alacaklı bazında kısa vadeli borçlar artış gösterdi

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 10,6 oranında artarak 70,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 6,1 oranında artarak 59,7 milyar ABD doları düzeyinde yaşandı.

Kısa vadeli tahvil ihraçları, 473 milyon ABD doları oldu

2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Şubat sonu itibarıyla 473 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 56 milyon ABD doları oldu.

Borcun çoğu ABD doları

2022 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,1’i ABD doları, yüzde 25,3’ü euro, yüzde 10,2’si TL ve yüzde 20,4’ü diğer döviz cinslerinden oluştu.