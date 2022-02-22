Şubat ayı reel kesim güven endeksi arttı

2022 yılı Şubat ayında RKGE, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin reel kesim güven endeksini (RKGE) yayınladı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.





YILLIK ÜFE BEKLENTİSİ 49’A ÇIKTI

Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 5,5 puan artarak yüzde 49 seviyesinde gerçekleşti.