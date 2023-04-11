Şubat ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,2 azaldı TÜİK sanayi üretim verisini aktardı. Buna göre şubat ayında sanayi üretimi yüzde 8,2 ve aylık olarak da yüzde 6 azaldı.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin şubat ayında geldiği noktayı belirten veriyi paylaştı.

Sanayi üretimi, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yaşandığı şubatta aylık bazda yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8,2 azaldı.

"Yüzde 67 oranında cevap alınabildi"

TÜİK açıklamasında veriye depremin etkisini şu sözlerle açıkladı:

Sanayi Üretim Endeksinin hesaplanmasında Aylık Sanayi Üretim Anketi ve Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanılmaktadır. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır. Bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 1,94'tür.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 8,2 azaldı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azalma gösterdi.

Sanayi üretimi aylık yüzde 6 geriledi

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.