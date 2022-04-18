Şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu açıklandı

2022 Şubat sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

2022 Şubat sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,6 oranında azalışla 288,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 2 oranında azalışla 512,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında azaldı

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında azalışla 110,5 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında azalışla 118,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1,7 oranında artışla 52,4 milyar ABD doları oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,4 oranında azalışla 105,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 293,4 milyar dolar oldu

Portföy yatırımları 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında azalışla 93,4 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2021 yıl sonuna göre yüzde 5,2 oranında azalışla 17,5 milyar ABD doları olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 22,4 oranında azalışla 2,7 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,3 azalışla 45,2 milyar ABD doları seviyesine geldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2021 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artarak 313,1 milyar ABD doları oldu. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2021 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artarak 35,1 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı yüzde 26 oranında artarak 12,2 milyar ABD dolara geldi.

Kredi stoku yüzde 1,2 oranında azaldı

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1,2 oranında azalarak 65,8 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,3 oranında azalarak 96,4 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.