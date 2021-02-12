Şubat ayına ilişkin beklenti anketi istatistikleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini paylaştı.

2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 60 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde 11,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR