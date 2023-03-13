Şubat ayında 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenlendi Dahilde işletme izin belgesi, yurt içinden ve yurt dışından gümrük vergisi ve KDV ödemeden alınan ham maddelerle üretimi yapılan ürünlerin ihracatını destekliyor.

Ticaret Bakanlığı her ay, destek sistemine dahil olan işletmelere ait belgeleri ilan ediyor.

Bakanlık, dahilde işleme rejimi kapsamında şubatta 532 firma için izin belgesi düzenledi.

İzin belgesi sayısı ve nitelikleri Resmi Gazete'de yer aldı

Bakanlığın şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayınlandı.

7 yurt içi satış ve teslim belgesi

Buna göre, geçen ay 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

İptal belge 12

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu.

Söz konusu ayda 3 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.