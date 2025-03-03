Şubatın zam şampiyonu dondurma oldu

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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı enflasyon oranını açıkladı.

Açıklanan verilere göre enflasyon ocakta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Şubat ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,28 ile dondurma oldu. Dondurmadaki fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

Tüketici fiyatları bazında şubatta en çok ucuzlayan ürün ise yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

TEREYAĞI ZAMLANDI

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,72 ile tereyağı, yüzde 11,44 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 10,7 ile elektrik yer aldı.

EN ÇOK AYAKTA TEDAVİ HİZMETLERİ UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri gerçekleşti.

Bunu yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim, yüzde 7,69 ile taze sebzeler izledi.

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