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    Şubat'ta 617 kuruluşa yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, şubat ayında 617 firma ve kuruluşa 17,73 milyar lira yatırım bedelli yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini duyurdu.
    • REUTERS
    • 28.03.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:54
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    Şubat'ta 617 kuruluşa yatırım teşvik belgesi düzenlendi

    Şubat ayında verilen yatırım teşvik belge sayıları yayınlandı. Dolayısı ile  617 firma ve kuruluşa 17,73 milyar lira yatırım bedelli yatırım teşvik belgesi düzenlendiği açıklandı.

    YATIRIM TEŞVİK BELGE SAYISI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'nin 27 Mart tarihli sayısında yayınlanan şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 17,73 milyar lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 635 milyon dolar olarak belirlendi.

    Şubat ta 617 kuruluşa yatırım teşvik belgesi düzenlendi #1

    İSTİHDAM ARTIŞI 20 BİN 320 KİŞİ

    Teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam 20 bin 320 olarak tahmin edildi.

    Şubat ayında, 1 milyar lira üzerinde yatırım bedeline sahip tek proje, Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ'den geldi. Şirketin Yatağan'da 2 milyar 9 0 bin lira bedelli 5,5 milyon ton/yıl kapasiteli linyit kömür ocağı tevsi projesi teşvik belgesine bağlandı.


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