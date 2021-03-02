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    Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nca, kentte şubatta fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 42,22 ile salatalık olduğu bildirildi.
    • AA
    • 02.03.2021 - 16:54
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    Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı

    İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO), tarafından Şubat 2021 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

    Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 97’sinin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 114 ürünün fiyatı ise değişmedi.

    ŞUBAT AYINDA SALATALIK FİYATI YÜZDE 42,22 ARTTI

    Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan salatalık yüzde 42,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

    Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 26,17 ile sivri biber, sağlık harcamaları grubundan yüzde 19,98 ile ilaçlar, gıda harcamaları grubundan yüzde 18,02 ile kabak ve yüzde 16,10 ile limon olarak kayıtlara geçti.

    Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı #1

    KARNABAHAR YÜZDE 11,97 UCUZLADI

    Bu yılın şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karnabahar yüzde 11,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

    Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, aynı gruptan yüzde 11,94 ile yeşil soğan, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 8,51 ile kombi, gıda harcamaları grubundan yüzde 5,88 ile kıvırcık salata ve yüzde 4,88 ile patates olarak belirlendi.

    ŞUBAT 2021'DE FİYATI EN FAZLA ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER ŞÖYLE:

    Şubatta en çok salatalık fiyatı arttı #2

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