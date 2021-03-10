Şubatta en fazla mücevher ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Türkiye'nin şubat ayında mücevher ihracatı toplamda 305 milyon 402 bin dolar iken, en çok gönderim 56 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirildi.

Türkiye'de kuyumculuk sektöründe incelikli el işçiliği dikkat çekiyor. Dünyada da ilgi gören mücevher sektöründen şubat ayında toplam 305 milyon 402 bin dolar tutarında mücevher ihraç edildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nin açıklamasına göre, ürün gruplarına bakıldığında geçen ay en çok ihraç edilen; 217 milyon 200 bin dolarla "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" oldu. Onu, 37 milyon 700 bin dolarla "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın", 12 milyon 400 bin dolarla "pırlantalı altından mücevherci eşyası ve aksamı", 11 milyon 200 bin dolarla "gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" takip etti.

EN BÜYÜK İHRACAT BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE

Şubatta en fazla mücevher ihracatı, 56 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirilirken, onu 49 milyon 900 bin dolarla ABD, 30 milyon 600 bin dolarla Hong Kong, 19 milyon 300 bin dolarla Kırgızistan ve 19 milyon 100 bin dolarla Mısır izledi.