Şubatta fiyatı en fazla artan ürünler TÜİK, bugün şubat ayına ait TÜFE oranını açıkladı. Kurumun paylaştığı verilerden birisi de şubatta aylık olarak en yüksek artış gösteren seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranları oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ait açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 67,07 ve aylık yüzde 4,53 arttı.

Şubatta temel başlıklara bakıldığında en fazla orta öğretimin fiyatının arttığı, ardından orta öğretimi tereyağı ve sebzelerin takip ettiği görüldü.

Şubatta fiyatı en çok artak seçilmiş ürünler

Aylık en yüksek artış gösteren temel başlıklar şöyle sıralandı:

Orta öğretim: Yüzde 21,78 arttı

Tereyağı: Yüzde 16,99 arttı

Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): 16,14 arttı

Kuzu eti: Yüzde 14,81 arttı

Peynir: Yüzde 11,57 arttı

Taze süt: Yüzde 10,99 arttı

Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler: Yüzde 10,57 arttı

Taze meyveler: Yüzde 10,32 arttı

Un ve diğer tahıllar: Yüzde 9,50 arttı

Makarna çeşitleri: Yüzde 9,10 arttı

Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler:

Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri

Katı yakıtlar

Şeker

Kadın giyim

Erkek giyim

Ev ile ilgili temizlik malzemeleri

Halı ve diğer yer döşemeleri

Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı

Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı

Fiyatı yıllık en fazla artan ana gruplar

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Fiyatı aylık en fazla artan ana gruplar

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.