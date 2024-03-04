Şubatta fiyatı en fazla artan ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat ayına ait açıkladığı tüketici fiyat endeksi (TÜFE), yıllık yüzde 67,07 ve aylık yüzde 4,53 arttı.
Şubatta temel başlıklara bakıldığında en fazla orta öğretimin fiyatının arttığı, ardından orta öğretimi tereyağı ve sebzelerin takip ettiği görüldü.
Şubatta fiyatı en çok artak seçilmiş ürünler
Aylık en yüksek artış gösteren temel başlıklar şöyle sıralandı:
Orta öğretim: Yüzde 21,78 arttı
Tereyağı: Yüzde 16,99 arttı
Sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç): 16,14 arttı
Kuzu eti: Yüzde 14,81 arttı
Peynir: Yüzde 11,57 arttı
Taze süt: Yüzde 10,99 arttı
Alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler: Yüzde 10,57 arttı
Taze meyveler: Yüzde 10,32 arttı
Un ve diğer tahıllar: Yüzde 9,50 arttı
Makarna çeşitleri: Yüzde 9,10 arttı
Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler:
Çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri
Katı yakıtlar
Şeker
Kadın giyim
Erkek giyim
Ev ile ilgili temizlik malzemeleri
Halı ve diğer yer döşemeleri
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı
Yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler
Hava yolu ile yolcu taşımacılığı
Fiyatı yıllık en fazla artan ana gruplar
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.
Fiyatı aylık en fazla artan ana gruplar
Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.
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