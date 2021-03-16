Şubatta kartla yapılan ödemeler yüzde 21 artış gösterdi

BKM verilerine göre, temassız ödemeler yüzde 21 artışla geçen yılın 3 katına çıkarken internetten kartlı ödemeler yüzde 59 artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 103 milyar lira oldu.

BKM, şubat ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı sonunda Türkiye’de 77 milyon 300 bin adet kredi kartı, 141 milyon 300 bin adet banka kartı ve 45 milyon 200 bin adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Şubatta geçen yılın aynı ayına göre, kredi kartı adedinde yüzde 10, banka kartı adedinde yüzde 6, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 37’lik artış gerçekleşti.

TOPLAM KART SAYISI YÜZDE 12 ARTTI

Toplam kart sayısı ise 263 milyon 800 bin adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 yükseldi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 103 milyar lira oldu.

Bu ödemelerin 85 milyar 600 milyon lirası kredi kartları ile yapılırken 15 milyar 900 milyon lirası banka kartları, 1 milyar 200 milyon lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28 ve ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 161'lik büyüme gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 59 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

BKM verilerine göre, internetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilmeye devam ederken marketten yemek siparişlerine, perakendeden vergi ödemelerine kadar hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

İnternetten kartlı ödeme tutarı şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak 27 milyar liraya ulaştı.

İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise geçen yıl şubat ayında yüzde 19 iken bu yıl yüzde 25’e çıktı.

Şubat ayında internetten kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 255 artış ve 3 milyar 460 milyon liralık ödeme ile kamu-vergi ödemeleri sektöründe olduğu görüldü.

Bu artıştaki en önemli etkenin ocak ayına kadar başvurulan vergi borcu yapılandırmalarının ilk taksitlerinin şubat ayında ödenmesi olduğu, internetten kartlı ödemelerin kolaylığı sayesinde kullanıcıların vergi dairelerine gitmeden ödemesini internetten yapmayı tercih ettiği görüldü.

TEMASSIZ ÖDEMELER HIZLA YAYGINLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Kart kullanıcılarının 250 liranın altındaki işlemlerde şifre girmeden hızlı ve kolay şekilde ödeme yapmasını sağlayan temassız ödemeler de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor.

Şubat ayı verilerine göre temassız ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 204 milyon adede ulaştı.

Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15'ten yüzde 46’ya yükselirken, böylece şubatta mağaza içindeki her 2 ödemeden 1’i temassız yapıldı.

TEMASSIZ ÖDEME YÜZDE 216 ARTTI

BKM verilerine göre, 2021 yılı şubat ayında yapılan mobil temassız ödeme işlem adedinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 216 artışla 1 milyon 200 bin adet olarak gerçekleştiği görülüyor.

Gelecek dönemde kullanıcı alışkanlıklarının artmasıyla beraber mobil temassız ödemelerin çok daha yaygınlaşacağı öngörülüyor.