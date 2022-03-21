Şubatta yabancı turist sayısı yüzde 186,52 arttı

2022 yılı Şubat ayında üLkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, şubat ayı yabancı ziyaretçi sayısını yayınladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Şubat ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 oranında bir artış göstererek 1 milyon 541 bin 393 oldu.





ŞUBAT AYINDA GÜNÜBİRLİK GELEN TURİST SAYISI: 1.642

Şubat ayında ülkemize gelen toplam yabancı ziyaretçinin yüzde 0,11'i olan 1.642 günübirlikçi oldu.

ŞUBAT AYINDA EN ÇOK BULGARİSTAN ZİYARETÇİ GÖNDERDİ

2022 yılı Şubat ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan yüzde 8,36 (128 bin 798) ile birinci, Almanya yüzde 8,35 (128 663) ile ikinci, İran yüzde 7,82 (120 475) ile üçüncü sırada yir aldı. İran'ı Rusya Fed. ve Irak izledi.

EN ÇOK GİRİŞ İSTANBUL'DAN YAPILDI

Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 62,05 (956 bin 482)

2-Edirne yüzde 11,79 (181 bin 665)

3-Antalya yüzde 8,56 (131 bin 960)

4-Artvin yüzde3,12 (48 bin 18)

5-Şırnak yüzde 2,56 (39 bin 522)

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ TURİST SAYISI YÜZDE 169,44 ARTTI

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış göstererek 2 milyon 823 bin 59 oldu.

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemize gelen 2 bin 823 bin 59 yabancı ziyaretçi içinden yüzde 0,14'ü olan 3 bin 831 kişi günübirlik olarak geldi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN ÇOK TURİST GÖNDEREN ÜLKE: RUSYA

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya yüzde 8,73 (246 bin 380) ile birinci, Bulgaristan yüzde 8,46 (238 bin 769) ile ikinci, Almanya yüzde 8,19 (231 bin 235) ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı İran ve Irak takip etti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE GİRİŞ YAPILAN KAPILAR

Ocak-şubat döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 61,92 (1 milyon 748 bin 60)

2-Edirne yüzde 11,68 (329 bin 681)

3-Antalya yüzde 8,85 (249 bin 761)

4-Artvin yüzde 3,05 (86 bin 242)

5-Şırnak yüzde 2,50 (70 bin 473)