Suç gelirleri ve terör finansmanını önlenmede parasal limit artırıldı

Suç gelirlerinin aklanmasında ve terör finansmanının önlenmesinde banka finans kurumlarınca kimlik tespiti gerektiren sınırdaki parasal limit düzenlendi ve 75 bin liradan 85 bin liraya yükseltildi.

Kara para aklayan, terörle ilgili alanlara yönlendirenlerin hesap ve hareketlerini yönlendirenler de bu kişilerin kimliklerini bilmek, amaçlarını kontrol etmek konusunda sorumluluk taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar geniş çapta finans kurumlarını kapsıyor

Yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım ortaklıklarından sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik konusunda yapmaları gereken işlemlerde düzenlemeye gidildi.



Sorumlu tutulacak alt sınır 85 bin lira oldu

Banka, kuyumcu, spor kulübü ve finans kurumlarının da aralarında bulunduğu yükümlülerin, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yapmak zorunda oldukları kimlikle ilgili işlemlerde alt sınır 85 bin liraya yükseltildi. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Kurumlar muhataplarının gerçek kimliklerini takip etmekten sorumlu

AA'nnı haberine göre, söz konusu kuruluşlar, toplam tutarın 85 bin lira ve üzerinde olduğu işlerde ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemde, kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü tutulacak. Daha önce bu konudaki parasal alt sınır 75 bin lira olarak uygulanıyordu.