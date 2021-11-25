Sular durulmuyor! Güncel altın fiyatları 25 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın piyasasını takip eden vatandaşlar, güncel fiyatları araştırıyor. Çeyrek ve gram altın yükselişini sürdürüyor. Peki 25 Kasım Perşembe gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatlarında ibre günlerdir yukarı dönük...

Anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 689 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1127 lira civarında.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

25 Kasım 2021 Perşembe altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

25 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 690,23

SATIŞ: 690,35

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.093,00

SATIŞ: 1.127,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.388,00

SATIŞ: 4.500,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.194,00

SATIŞ: 2.257,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.420,47

SATIŞ: 4.532,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 612,98

SATIŞ: 633,85

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.794,60

SATIŞ: 1.794,93