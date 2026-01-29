SunExpress’ten filoya 4 yeni Boeing 737-8

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortaklığındaki SunExpress, Ocak ayında 4 adet Boeing 737-8 uçağını daha filosuna katarak büyüme hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

SunExpress, büyüme ve filo yenileme stratejisi kapsamında yeni nesil uçak teslimatlarına devam ediyor.

Hava yolu, Ocak ayında dört adet Boeing 737-8 uçağını filosuna ekledi.

Seattle’daki Boeing tesislerinden teslim alınan uçakların teslimatları ay içinde tamamlanırken son uçak, 29 Ocak’ta Antalya’ya ulaştı.

TESLİMATLAR OCAK AYINDA TAMAMLANDI

TC-SLD, TC-SLC, TC-SLE ve TC-SLF tescilli uçaklar, sırasıyla 9, 13, 14 ve 27 Ocak tarihlerinde Boeing tesislerinden teslim alındı.

Yakıt ikmali için yapılan planlı duraklamanın ardından filoya katılan son uçak TC-SLF, 29 Ocak’ta Antalya Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçağın şubat ayının ilk haftasında operasyona başlaması planlanıyor.

FİLODAKİ BOEİNG 737-8 SAYISI 23’E ULAŞTI

SunExpress, 2025 yılı içinde daha önce 5 adet Boeing 737-8 teslim almıştı.

Ocak ayındaki dört yeni teslimatla birlikte, sipariş kapsamında filoya katılan toplam Boeing 737-8 sayısı 23 oldu.

DAHA VERİMLİ VE ÇEVRE DOSTU

Filoya katılan yeni nesil Boeing 737-8 uçakları, gelişmiş motor teknolojileri sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonları azaltırken, daha sessiz ve modern kabin tasarımıyla yolculara daha konforlu ve çevre dostu bir uçuş deneyimi sunuyor.