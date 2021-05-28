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    Suni deri ve çapa makinelerine yönelik dampinge karşı önlem

    Ticaret Bakanlığı, Çin'den bazı suni deri ve çapa makineleri ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verdi.
    • AA
    • 28.05.2021 - 08:58
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    Suni deri ve çapa makinelerine yönelik dampinge karşı önlem

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan iki ayrı "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    ÇİN MENŞELİ "KOAGÜLE SUNİ DERİ" VE "DİĞER ÇAPA MAKİNELERİ" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

    Söz konusu tebliğlere göre, Çin menşeli "koagüle suni deri" ve "diğer çapa makineleri" ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlandığını açıklandı.

    Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

    Suni deri ve çapa makinelerine yönelik dampinge karşı önlem #1

    DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM

    Bu kapsamda, Çin'den ithal edilen "koagüle suni deri"de kilogram başına 1,9 dolar, "diğer çapa makineleri"nde CIF bedelinin yüzde 49,49'undan yüzde 92,25'ine kadar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

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