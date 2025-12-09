Sürat Lojistik, yurt dışında doğrudan yapılanmaya Doğu Avrupa’dan başlayacak

Türkiye lojistik sektörünün genç markası Sürat Lojistik, yurt dışında doğrudan operasyon planlarını gündemine aldı.

İlk adımın Doğu Avrupa’dan atılacağını belirten Sürat Lojistik Genel Müdürü Tarkan Türkel, Polonya ve Romanya’nın lojistik avantajları ile Türkiye merkezli şirketlere sunduğu olumlu iş ortamının öne çıktığını vurguluyor.

Her iki ülkenin lojistik avantajlarına dikkat çeken Türkel, “Polonya Avrupa’ya açılan bir kapı niteliğinde. Hem dağıtım kabiliyeti hem de lojistik ekosistemi bizim için çok değerli. Romanya ise Türk şirketlerinin kültürel ve ticari anlamda güçlü karşılık bulduğu bir pazar. Avrupa’daki doğal genişleme aksımızda önemli bir konuma sahip. 2026 içinde Avrupa’da doğrudan yapılanma için adımlar atmayı planlıyoruz. Ancak acele etmiyoruz; önce ticaretimizin bu pazarlarda konsolide şekilde büyümesini istiyoruz. Nihai hedefimiz kendi operasyonel varlığımızla yurtdışı pazarlarında yer almak.” dedi.

“STRATEJİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM”

Doğrudan operasyonel varlık oluşturmanın stratejik bir hamle olduğunu vurgulayan Türkel, “Doğrudan varlık, marka değerimizi uluslararası arenada kalıcı kılma yolculuğumuzun temel taşlarından biri olacak. Yurt dışında sahada kendi operasyonel gücümüzle bulunmak, müşterilerimize çok daha hızlı ve esnek çözümler sunma imkânı sağlayacak. Amacımız organik bir yapılanma kurmak. Avrupa pazarında sürdürülebilir büyümenin doğrudan operasyon yönetimiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle kendi şirketimizi kurarak Türk taşımacılık markasını uluslararası pazarda doğrudan temsil etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN LOJİSTİK ÜSSÜ OLMA POTANSİYELİ YÜKSEK”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın önemine de değinen Türkel, “Doğru planlama yapılırsa bu coğrafya Orta Koridor’un kalbi olabilir. Biz de bu vizyonla hareket ediyoruz. Hem ülke içinde lojistik merkezler kuruyor hem de yurt dışına uzanan bir taşıma ağı inşa ediyoruz. Türkiye’nin lojistik üssü olma potansiyeli oldukça yüksek. Yeter ki altyapı yatırımları hız kesmeden devam etsin.” değerlendirmesinde bulundu.

“INTERMODAL HATLARI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Türkiye-Avrupa hattında taşıma süreçlerinin sorunsuz ilerlediğini belirten Türkel, şöyle devam etti: