Sürdürülebilir kalkınma için iş dünyasından güç birliği

Türkiye’de döngüsel ekonomi konusunda, iş dünyasının oluşturan firmaların atacakları adımları hızlandırarak, yol haritasının belirleneceği çalışmalar artıyor.

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde işbirlikleri yapılıyor.

Bu doğrultuda İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ve EGİAD ile karşılıklı iş birliği protokolü imzaladı.

İMZALANAN PROTOKOLDE DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE GEÇİŞ YER ALIYOR

İmzalanan protokol kapsamında Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık, Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi ana başlıkları altında gerçekleşen iş birliği kapsamında SKD Türkiye bünyesindeki Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ile de ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEK

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ve döngüsel ekonomi başlığında üyelerini bilgilendirme ve bu konuda teşvik etme amacı ile çalışmalarını sürdüren EGİAD, SKD Türkiye bünyesindeki Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Yapılan online toplantıda bir araya gelen SKD Türkiye ve EGİAD temsilcileri, protokol çerçevesinde gerçekleşecek iş birliği faaliyetlerini, üyelere yönelik eğitim ve seminerlerin detaylarını görüştü.