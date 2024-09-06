Sürdürülebilirlik raporları denetlenecek Sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi olacağı duyuruldu.

AA

Sürdürülebilir olmak Türkiye için kritik öneme sahip.

Bu yeni alanla ilgili mevzuat da gelişmelere göre verimi artırılarak, şekillenmeye devam ediyor.

Buna göre, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulmasına karar verildi.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

GÜVENCE DENETİMİ İLK YILDA DEVREYE GİRECEK

Buna göre, 1 Ocak 2024 ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının kurum tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulmasına karar verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)