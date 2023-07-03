Süre uzatımı yapılmayacak! Borç yapılandırmasından yararlanmak için bugün son gün Kamu borçlarının yapılandırılması için başvuru süresi bugün mesai bitiminde bitiyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin bugün dijital ortamdan ya da şahsen başvuru yapabilir.

AA

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için son başvuru günü, Cumhurbaşkanı kararıyla mayısın son gününden (31 Mayıs) bir ay uzatılarak Temmuz'un 3'üne ertelenmişti.

Böylelikle yapılandırmadaki ödemeler de Haziran'ın son gününden temmuzun son gününe kadar kaydırıldı.

Buna göre, başvuru süresi bugün, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Borç yapılandırma imkanından yararlanma süresi bugün doluyor

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için tanınan süre bugün sona erecek.

Kanun gereğince söz konusu sürelerin uzatılması imkanı bulunmuyor.

Vergi ve SSK prim borçları

Vergi daireleri ve sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecek borçlar başta olmak üzere çok sayıda kurumun alacağının yapılandırıldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanmak için son güne girildi.

Sadece vergi ve SSK primleri değil aynı zamanda oda üyelik borçlarından kredi yurtlar kurumu (KYK) borçlarına kadar yapılandırmanın kapsamı çok geniş.

2 bin liranın altındaki borç siliniyor

Ayrıca borcu 2 bin liranın altında olan borçlar tamamen silinecek.

Borç, peşin ya da taksitle ödenebilecek

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya 48 taksite kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

Kanunda taksitle yapılacak ödemeler için geçmiş kanunlardan farklı düzenleme yapılmış ve taksitlerin aylık dönemler halinde ödenmesi esası getirilmişti.

Peşin ödeme avantajı

Peşin ödemene ana paraya getirilen faizin yüzde 90'ı siliniyor.

İlk ve ikinci taksite dikkat

Cumhurbaşkanı Kararı ile sadece birinci taksitin ödeme süresi uzatılırken taksitle ödemeyi tercih edenlerin temmuz ayında birinci ve ikinci taksitlerini birlikte ödemesi gerekecek.

Başvuru adresleri

Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, vergi daireleri aracılığıyla da başvuru imkanı bulunuyor.