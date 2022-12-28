Suriye lirası, dolar karşısında eriyor

Suriye'de 7 bin 100 Suriye lirası 1 dolara denk gelerek en düşük seviyesine indi.

Suriye'nin ekonomisindeki çöküntü para biriminin değerinin düşmesine neden oldu. Ülkede döviz piyasası karaborsada işlem görüyor.

Dolar bu yılın başında 3 bin 600 Suriye lirasından işlem görüyordu.

Suriye'de dolar, karaborsada 7 bin 100 Suriye lirasına yükselerek tarihi zirvesine çıktı.

Suriye lirasındaki değer kaybı hız kazandı

Ülkede ekonomik kriz derinleşirken, Suriye lirasındaki değer kaybı 2022'nin son günlerinde hız kazandı.

Dolar Suriye'de yüzde 100 yükseldi

Böylece dolar, Suriye lirası karşısında bir yılda yaklaşık yüzde 100 yükselmiş oldu.

Resmi kura göre 1 dolar, 3 bin Suriye lirası

Esad rejimine bağlı merkez bankasının resmi kurunda ise 1 dolar, 3 bin Suriye lirası olarak kabul ediliyor.

AA'nın haberine göre, Suriye'de iç savaş öncesi 1 dolar 50 Suriye lirasına karşılık geliyordu.