Suriye, Türkiye'den 56,2 milyon dolarlık hububat ihraç etti

AA

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ticari ilişkilerde yeni bir döneme girilen Suriye'ye yapılan ihracatta hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'den ocak ayında Suriye'ye 56 milyon 211 bin dolarlık hububat ihracatı yapıldı.

Türkiye'den Suriye'ye geçen yılın ocak ayında 45 milyon 876 bin dolar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapılırken, rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 22,5'lik arttı.

GÜNEYDOĞU'DAN SURİYE'YE GİDEN ÜRÜN

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri (GAİB) verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Suriye'ye ocak ayında yapılan hububat ihracatı ise yüzde 31,3'lük artışla 22 milyon 88 bin dolardan 28 milyon 994 bin dolar seviyesine çıktı.

EN ACİL İHTİYAÇ GIDA

GAİB Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye'deki rejim değişikliğinin gerçekleştiği günlerde bölgenin en acil ihtiyacının gıda ürünleri olacağını daha önce de söylediklerini hatırlatarak şöyle konuştu: