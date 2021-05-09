Daha önce kuru tarımın yapıldığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Atatürk Barajı'ndan gelen kanallarla suya kavuşan arazilerde ürün çeşitliliği yaşanmaya başladı.

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'daki Suruç Ovası'na yaklaşık 7 yıl önce Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında su verilmeye başlandı. İlçedeki ovaya verilen su sayesinde ürün çeşitliliği de arttı.

SU İHTİYACI DUYMAYAN ÜRÜNLERDEN MISIR, PAMUK VE YONCA'YA

Daha önce sadece buğday, arpa ve mercimek gibi su ihtiyacı duymadan yetişen ürünler eken çiftçiler, suyun bölgeye gelmesiyle birlikte her geçen gün ekonomik değeri daha yüksek ürünler yetiştirmeye başladı.

Mısır, pamuk, şekerpancarı ve sebzeden sonra yonca bölgenin en büyük gelir kaynaklarından biri oldu.

YONCA ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Her mevsimde ekimi yapılabilen yonca çiftçiler için en önemli alternatif ürün oluyor. Masrafı az, geliri ise giderlerine göre yüksek olan yoncanın hasadı yapılıyor. Makineler tarafından biçilen yonca balya haline getiriliyor. İşçiler tarafından tarlaya giden kamyonlara yüklenen yonca, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere başka illere gönderiliyor.

Suruç Ovası'nda alternatif ürün çiftçinin yüzünü güldürüyor VİDEO

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YONCANIN TİCARETİNDE PEŞİN PARA DÖNÜYOR

Yoncanın pamuğa göre daha az masraflı olduğunu söyleyen çiftçi İskender Üçkan, “Şu anda yoncadan memnunuz, bize göre pamuktan ve buğdaydan daha iyidir. Az gelirli ama peşin para dönüyor. Dönümüne 2 ya da 2,5 ton ürün elde ediyoruz. Tonu ise 900 lira ile 1.100 lira arasında alıcı buluyor. İki yıldır bu işi yapıyorum. Benim için pamuk ve buğdaydan daha iyi. Düşük maliyet, fazla kâr. Burada çeşitleri arttırmak için yonca ektik ve bazı çiftçilerin ısrarı üzerine yoncaya yöneldim. Yonca biraz zahmetli ama pamuk gibi eziyeti yok. Yıllık geliri yok, maaşlı bir insan gibi her ay geliri var.” diye konuştu.