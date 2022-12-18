Susurluk Şeker Fabrikası kapasite artırdı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 1955 yılından bu yana faaliyetini sürdüren "Susurluk Şeker Fabrikası" kapasite artırımına giderek işçiye de çiftçiye de kazandırdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde faaliyet gösteren şeker fabrikasının kapasitesinin artırılması ile birlikte işlenen şeker miktarı 35 bin tondan 45 bin tona çıkarak, kampanya haricinde de 450 olan çalışan sayısı 850'ye kadar yükseltildi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde temeli 1954 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından atılan, açılışı da 1955'te Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan şeker fabrikasının kapasitesi artırılarak, üretiminde artış yaşanması sağlandı.

Günlük pancar işleme kapasitesi 7 bin ton oldu

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) bünyesindeki işletmede 21 Ekim'de başlayan kampanya sürecinde daha önce 6 bin ton olan günlük pancar işleme kapasitesi 7 bin tona çıkarıldı.

İşlenen şeker miktarı 35 bin tondan 45 bin tona çıktı

Geçen yıl kampanya döneminin ilk 50 gününde 280 bin ton pancar işlenip 35 bin ton şeker üretilen fabrikada, bu sene aynı sürede 350 bin ton pancar işlenerek 45 bin ton şeker elde edildi.

Kampanya döneminde istihdamı da artıran fabrikada ayrıca bu süreçte 120 bin ton küspe ve 15 bin ton melas üretildi.





"Kapasite artırımı ile ülkemize katma değerde bulunduk"

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, kapasite artırımına gittiklerini belirterek, "Bu sezon 7 bin ton günlük kapasiteyle üretim gerçekleştirmiş olduk. Bu, son 15-20 yılın en iyi değeri. Bu süreçte 45 bin ton şeker üreterek ülkemize katma değerde bulunduk." dedi.

"Pancar ekimine çok ciddi rağbet var"

Erdoğan, Balıkesir, Manisa, Bursa ve Çanakkale'de pancar üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"2023'ün pancar yılı olacağına inanıyoruz. Şu an itibarıyla üreticilerimizle 450 bin ton sözleşme yaptık. Bunun yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin destekleriyle TİGEM arazilerinde 5 bin 164 dekarlık alanı sadece şeker pancarı ekimi için ihale edilmekte. 100'üncü yılını coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyetimizde pancar üretim miktarının artacağına ve kendi bölgemizden 500 bin ton pancar alacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda çiftçilerimiz bizi her gün davet ediyorlar. Bölgelere gidiyoruz, pancar ekimine çok ciddi rağbet var."





"Çalışan sayısı arttı"

Şeker-İş Sendikası Susurluk Şube Başkanı Yavuz Gürsoy ise şekerin Susurluk ilçesi için önemli bir ürün olduğunu belirterek, fabrikanın istihdama olan katkısını aktardı:

"Kampanya haricinde 450 olan çalışanımız 850'ye kadar çıkmaktadır. Bu durum da bölge insanımıza iş imkanı sağlamaktadır. Her fabrika bizim için bir kaledir, üretmek zorundayız ve üretiyoruz. Hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlıyoruz. Bizim için kampanya süresi ne kadar uzun olursa hem insanlarımıza hem de esnafımıza çok büyük katkı sağlar. 5 yıllık aradan sonra üretime geçilmesi bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki kampanya süreçlerinde pancar ekim sahalarını çoğaltıp, üretim sahalarını artırıp daha fazla katkı sağlamak zorundayız. Biz sendika olarak bu yönde iyi bir çalışma yapıyoruz."





20 bin aileye geçim kapısı

AA'nın haberine göre, Susurluk Şeker Fabrikası, kurulduğu yıl 20 bin çiftçi ailesine sağladığı istihdamla bölgesi için çok önemli bir refah ve istihdam kapısı oldu.

Susurluk Şeker Fabrikası, Balıkesir-Bursa kara yolunda 21 bin 322 metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Pancarın çoğunluğunu İç Anadolu Bölgesi'ndeki çiftçilerden temin eden fabrika, Balıkesir, Bursa, Manisa ve Çanakkale'de yapılan girişimlerle gelecek yıl bölgeden 500 bin ton pancar almayı hedefliyor.