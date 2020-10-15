Süt üreticileri Çin pazarında kalıcı olmayı hedefliyor

Türkiye'den Çin pazarına, süt ürünleri ihracatının başladığı mayıs sonundan bu yana 1 milyon 672 bin dolarlık satış yapıldı.

Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen yoğun girişimler neticesinde, Çin'e gerçekleştirilecek süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin mayıs ayının sonunda kalkmasıyla birlikte dış satım başladı.

ÇİN’E 1 MİLYON 647 BİN DOLARLIK PEYNİR ALTI SUYU GİTTİ

İlk etapta ihracat için 54 firmanın izin aldığı Çin pazarına, büyük oranda peynir altı suyu gönderildi. Eylül sonuna kadar bu ülkeye 1 milyon 672 bin dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Bu tutarın 1 milyon 647 bin dolarlık kısmını peynir altı suyu ihracatı oluşturdu.

Çin'e az miktarda da peynir ve krema türü ürünler gönderildi.

YIL SONU HEDEFİ 5 MİLYON DOLAR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, Çin'e peynir altı suyu tozu, peynir, süt tozu, krema ve tereyağı ihraç edildiğini dile getirerek, şöyle dedi:

"İzni almak çok önemliydi ama asıl önemli olan bu pazarda kalıcı olmak. Rekabetçi gücümüzle dünyanın en büyük süt ürünleri ithalatçılarından Çin pazarındaki payımızı artırmak istiyoruz. Şu an yaptığımız ihracat Çin gibi bir pazar için çok küçük ama ilk adım olarak önemli. 4 ay gibi bir sürede 1 milyon 672 bin dolara ulaştık. Bunun yaklaşık 800 bin doları eylül ayında. İhracatımız katlanarak artıyor. Yıl sonunda 5 milyon dolarlık bir ihracatı yakalayacağımızı düşünüyoruz."