Süt ve et üreticisi işletmelerin enerji kısıntısından muaf olmak istiyor

Süt ve et üreticisi işletmelerin enerji kısıntısından muaf olmak istiyor

Süt ve et üreticisi işletmeler, ürünlerin bozulmasından duydukları endişeyi dile getirerek, SETBİR aracılığıyla enerji kısıntısından muaf tutulmak istediklerini belirtti.

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını belirten bir açıklamaya imza attı.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, mevsim koşulları sonucu oluşan talep artışıyla arzda yaşanan sıkıntılar nedeniyle doğalgaz ve elektrikte yapılacak kısıntıların sektöre yansımalarını değerlendirdi.

ÇİĞ SÜT VE ET HIZLICA İŞLENMEDİĞİNDE BOZULMA RİSKİ VAR

Üyelerinin işletmelerine gelen ham maddeler olan çiğ süt ve etin hızlıca işlenmediğinde bozulma riski bulunduğunu hatırlatan Coşkun, "Özellikle çiğ süt çabuk bozulabilen bir ham madde olması sebebi ile 24 saatten fazla depolanamamaktadır. Bu nedenle süt ve süt ürünleri üretimi yapan şirketlerin çiğ sütü mamule çevirmek için kesintisiz çalışması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"KISITLAMALAR SÜT VE ET TEDARİK ZİNCİRİNDE AKSAMALARA SEBEP OLUR"

Coşkun, kısıtlamanın, süt ve et tedarik zincirinde aksamalara sebep olacağını vurgulayarak üretimin devamlılığı ve ham maddenin sürekliliği sebebiyle, süt ve et sektörlerinin enerji kısıntısından muaf tutulmasını talep etti.