Süte gelen zamlar yem fiyatlarını tetikledi

Süte yapılan zamlardan sonra besiciler refaha çıktıkları için sevinirken, ardından gelen yem fiyatları zammı ile tekrar kara kara düşünmeye başladı.

Gıda fiyatlarının artmasındaki etkenlerden birinin gübre; et ve süt fiyatlarının da yem olarak açıklanırken, yem fiyatlarına gelen zam fiyatları artırıcı unsur olarak karşımızda duruyor. Piyasalara yem fiyatlarına yapılan zam, süt fiyatlarına yapılan zammı ertecek endişesi hakim.

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt için yüzde 33’lük iyileştirme yaparak litre fiyatını 7,5 lira olarak belirlemesinin hemen ardından yemin çuvalına gelen zamlar besicinin hesaplarını şaşırttı.

İHA'nın haberine göre, zun zamandır gündemde olan yem fiyatları üreticinin adeta belini büküyor. Geçirilen birkaç ay içinde 2 defa çiğ süt fiyatına zam yapılmasına rağmen üretici her geçen gün daha az kazanmaya devam ediyor.

"Çiftçi çaresiz kaldı"

Çiğ süt fiyatına yapılan her fiyat iyileştirmesinden sonra yem fiyatına zam geldiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin çaresiz kaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi"

“Süt konseyi 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Yapılacak olan yüzde 33’lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu.

Doların yükselmesi bahanesi de yok artık

Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki haksız kazancın ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor.”