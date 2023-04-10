Suudi Arabistan, Asya rafinerilerine ham petrol arzını sürdürmeye karar verdi Riyad yönetimi, Asyalı müşterilerine petrol sevkiyatına devam edecek. BAE de Asya'daki en az üç alıcıya ham petrol hacminin tamamını sağlayacak.

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Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, üretimi günde 500 bin varil azaltma taahhüdüne rağmen, mayıs ayında birkaç Kuzey Asyalı alıcıya tam ham petrol kontrat hacimleri tedarik edecek.

Karar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ olarak bilinen müttefiklerinin geçen hafta yılın geri kalanı için mayıs ayından itibaren günde 1,16 milyon varil ekstra üretim kesintisi açıklayarak piyasalarda şaşkınlığa neden olmasının ardından geldi.

Suudi petrol devinin kararı

Saudi Aramco'nun aylık tahsisi, planlanan üretim kesintilerinin dünyanın en büyük ham ithalat pazarı olan Asya'daki arzı sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağının bir göstergesi olarak yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyordu.

Asyalı bir rafineriden bir kaynak, insanların ek kesintinin arzı gerçekten etkileyip etkilemeyeceğini veya bunun sadece petrol fiyatlarını desteklemek için mi tasarlandığını merak ettiğini söyledi.

Yüzde 6'lık artışa neden oldu

OPEC+ duyurusu, Brent ve ABD Batı Teksas ham petrol vadeli işlemlerinin geçen hafta yüzde 6 artarak en son kasım ayında görülen seviyelere geri dönmesine yol açtı.

Geçen hafta, Saudi Aramco da Asya'ya sattığı amiral gemisi Arab Light ham petrolünün fiyatlarını mayıs ayında üçüncü kez yükselterek piyasayı şaşırttı.

Ayrıca, daha sıkı piyasa arzı beklentileri arasında Asyalı müşterilere yönelik diğer petrol kalitelerinin fiyatlarını da artırdı.

BAE de Asya'ya sevkiyat yapacak

Bu arada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) devlete ait petrol devi olan Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC), Asya'daki en az üç alıcıya haziran ayında sözleşmeye bağlı ham petrol hacminin tamamını tedarik edeceğini bildirdi.

BAE, OPEC+ kesintilerinin bir parçası olarak mayıs ayından itibaren günlük 144 bin varil kesinti yapmayı planlıyor.