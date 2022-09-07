Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını düşürecek

Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını düşürecek

Riyad yönetimi, gelecek aydan itibaren geçerli olmak üzere petrol fiyatlarını güncelledi.

Petrol üreticisi Suudi Arabistan, fiyatlarda değişikliğe gitti.

Riyad yönetimi, önümüzdeki aydan itibaren, Asya ve Avrupa'ya sevk edilen ham petrolün fiyatlarını düşürürken, ABD'ye gönderilen çoğu varilin fiyatlarını ise yükseltecek.

Varil başına 4 dolar indirim

Asya'daki rafineriler, ekim ayında eylül teslimatlarına kıyasla varil başına yaklaşık 4 dolar daha az ödeyecek.

Avrupa'nın kuzeyine ve Akdeniz'e yapılan sevkiyatlar, varil başına yaklaşık 2 dolar daha düşük olacak.

Dört ay içindeki ilk indirim

Fiyatlardaki geri çekilme, yaklaşık dört ay içinde yapılan ilk indirim olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu indirim, Brent ham petrolünün fiyatında son aylarda yaşanan düşüş sonrası bekleniyordu.

ABD'li alıcılar 0,50 dolar fazla ödeyecek

Business Insider'ın haberine göre, ABD'li alıcılar, Suudi petrolü için yaklaşık 0,50 dolar daha fazla ödeyecekken, Arap hafif ham petrolünün fiyatı ise değişmeyecek.

Suudi Arabistan'ın son fiyatlandırma hamleleri, küresel petrol piyasalarının kısmen zayıflayan talebe rağmen aşırı derecede sıkı kaldığı bir dönemde geldi.