Petrol
93.01
0.19%
Euro
18.0742
0.13%
Dolar
18.2358
0.01%
Altın
999.15
0.18%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
345.857
-5.30%
BTXN Coin
4.84
-6.20%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını düşürecek

    Riyad yönetimi, gelecek aydan itibaren geçerli olmak üzere petrol fiyatlarını güncelledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını düşürecek

    Petrol üreticisi Suudi Arabistan, fiyatlarda değişikliğe gitti.

    Riyad yönetimi, önümüzdeki aydan itibaren, Asya ve Avrupa'ya sevk edilen ham petrolün fiyatlarını düşürürken, ABD'ye gönderilen çoğu varilin fiyatlarını ise yükseltecek.

    Varil başına 4 dolar indirim

    Asya'daki rafineriler, ekim ayında eylül teslimatlarına kıyasla varil başına yaklaşık 4 dolar daha az ödeyecek.

    Avrupa'nın kuzeyine ve Akdeniz'e yapılan sevkiyatlar, varil başına yaklaşık 2 dolar daha düşük olacak.

    Dört ay içindeki ilk indirim

    Fiyatlardaki geri çekilme, yaklaşık dört ay içinde yapılan ilk indirim olarak kayıtlara geçecek. Söz konusu indirim, Brent ham petrolünün fiyatında son aylarda yaşanan düşüş sonrası bekleniyordu.

    ABD'li alıcılar 0,50 dolar fazla ödeyecek

    Business Insider'ın haberine göre, ABD'li alıcılar, Suudi petrolü için yaklaşık 0,50 dolar daha fazla ödeyecekken, Arap hafif ham petrolünün fiyatı ise değişmeyecek.

    Suudi Arabistan'ın son fiyatlandırma hamleleri, küresel petrol piyasalarının kısmen zayıflayan talebe rağmen aşırı derecede sıkı kaldığı bir dönemde geldi.

    Suudi Arabistan, Asya ve Avrupa için petrol fiyatlarını düşürecek #1


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 6 Eylül 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 6 Eylül 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Elektrikli araba devine yatırım, geleceğe yatırım!
    Tesla

    Elektrikli araba devine yatırım, geleceğe yatırım!

    Kıyamet Buzulu, Dünya'yı felakete sürükleyebilir
    Teknoloji

    Kıyamet Buzulu, Dünya'yı felakete sürükleyebilir

    Görüş Bildir