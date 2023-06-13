Suudi Arabistan ihracat artışında 5'inci sıraya yükseldi Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ticaret giderek artıyor. Suudi Arabistan'a ihracat geldiğimiz noktada 5'inci sıraya kadar çıktı.

AA

Suudi Arabistan'la Türkiye arasında gerçekleşen yakınlaşma, kendisini ekonomik iş birliği alanında göstermeye başladı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a dış satımı mayısta 166 milyon 504 bin dolara ulaşırken ülke, yıllık bazda ihracat artışında 5'inci sıraya yükseldi.

Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu içerisinde yer alan Kalkınma Planı da Türk şirketleri için bu pazarda alan açıyor.

Bu kapsamda, iki ülke arasında gerçekleştirilen B2B görüşmeleri ve resmî ziyaretler, ihracatta hızlı bir artışa dönüştü.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 56 katına çıktı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı mayıs ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 56 katına çıkarak 2 milyon 926 bin dolardan 166 milyon 504 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 26. ülke

Suudi Arabistan, söz konusu dönemde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı 26. ülke olarak kayıtlara geçti.

Ülke ayrıca mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'nin ihracatı değer bazında en fazla artıran 5. ülke oldu.

Türkiye'nin söz konusu dönemde Suudi Arabistan'a dış satımı 163,6 milyon dolar arttı.

Halı sektörü ön plana çıktı

Suudi Arabistan'a değer bazında ihracatını en fazla artıran sektör de 27,2 milyon dolarla halı sektörü oldu.

Ülkeye, kimyevi maddeler ve mamulleri 16,4 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 15,4 milyon dolar, makine ve aksamları 12,9 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 11,6 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 11 milyon dolar, elektrik ve elektronik 10,8 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 10,3 milyon dolar, madencilik ürünleri 9,1 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 8,2 milyon olar tutarında dış satım gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'a en az ihracatı ise 19 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 37 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 358 bin dolarla fındık ve mamulleri, 852 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 930 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri yaptı.

İstanbul'dan ihracat ön planda

Suudi Arabistan'a, İstanbul'dan 70,5 milyon dolar, Gaziantep'ten 28,6 milyon dolar, Bursa'dan 8,6 milyon dolar, Ankara'dan 8,3 milyon dolarlık, Hatay'dan 6,3 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.

TİM verilerine göre, mayıs ayında sektörlerin Suudi Arabistan'a ihracatı şöyle: