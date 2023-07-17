Suudi Arabistan ile Japonya ekonomi alanında anlaşmalar imzaladı Türkiye ile de ekonomik ilişkilerini artıran Suudi Arabistan, bu alanda dünyada açılım gösteriyor.

AA

Suudi Arabistan, Türkiye ile yatırımı ve kendi ülkesinde inşaat sektörünün öne çıktığı iş birliklerini geliştirmeye hazırlanıyor.

Suudi Arabistan'ın dışa açılım hedefi farklı ülkelerle de devam ediyor.

Ülke, bu doğrultuda Japonya ile aralarında yenilenebilir enerji, teknoloji ve tarım olmak üzere 26 anlaşma ve protokol imzaladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da, Yatırım Bakanı Halid el-Falih ile bir araya geldi.

Anlaşmalarla ortaklık genişletilecek

Bakan Falih, imzalanan anlaşmalar ve protokollerin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeye katkı sağlayacağını, ortaklığı genişleteceğini söyledi.

İki ülke temiz enerji alanlarında yoğunlaştı

Yapılan 26 anlaşma ve protokolün temiz enerji alanlarında yoğunlaştığını kaydeden Bakan Falih, bunların yenilenebilir enerji, hidrojen enerjisi, uzay, teknoloji, tarım, eğlence, yapay zeka gibi bir alanı kapsadığını söyledi.

"Stratejik ortaklığın güçlendirilmesi hedefleniyor"

Japonya Başbakanı Kişida, Suudi Arabistan'a ziyaretinin stratejik ortaklığın güçlendirilmesini hedeflediğini belirterek, Riyad'ın Tokyo'nun önemli stratejik ortağı olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Suudi Arabistan'da 110 şirketi var

Suudi Arabistan'da 110 Japon şirketinin bulunduğunu ifade eden Kişida, 2030 Vizyonu doğrultusunda Suudi Arabistan ile çalışacaklarının altını çizdi.



Suudi Arabistan, Japonya'nın petrol ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor

Öte yandan Kişida'nın ziyareti öncesinde Suudi Arabistan resmi haber ajansına konuşan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, ülkesinin Japonya'nın petrol ihtiyacının yüzde 40'ını karşıladığını belirtti.

"Yarım asırdan uzun bir süredir iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkinin sürüyor"

Bakan Bin Selman, yarım asırdan uzun bir süredir iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkinin sürdüğünü, ülkesinin çoğunluğu gaz ve petrokimya alanlarında olmak üzere Japonya'dan enerji alanında 3.2 milyar dolarlık alım yaptığını kaydetti.